Türkiye Çanakkale'den Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal

Çanakkale'den Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal

Türkiye

Çanakkale'den Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

05 Aralık 2021, Pazar 16:06 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojik tahminlere göre Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 09.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler ile Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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