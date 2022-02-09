Canan Ergüder Türk televizyonlarına adımı ilk olarak Bıçak Sırtı dizisi ile attı. Ardından Binbir Gece ve Behzat Ç. dizileri ile televizyon sektöründe boy gösteren Canan Ergüder, şimdi de Show TV’de yayınlanan Oğlum dizisinde Pedagog Demet karakterini canlandırıyor. İşte Canan Ergüder hakkında merak edilen tüm detaylar…

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Canan Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başladı. Ardından, The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Cheryl Crawford, Elia Kazan ve Robert Lewis'in kurduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazandı ve Carlin Glynn, Ellen Burstyn, Lee Grant, David Marguelis ve Elaine Stritch gibi isimlerle çalışma fırsatı elde etti.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçilen Canan Ergüder, 2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Rattlesnake, Graceland, Love's Labor's Lost, Twelfth Night, Arcadia ve Three Sisters gibi projelerde yer alan Canan Ergüder, 2007 yılında Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım attı.

Dizi oyunculuğuna Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam eden başarılı isim, 2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadın rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su ödülüne layık görüldü.

2010'dan bu yana Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Will, Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dressadlı ve Russel Crowe' un yönettiği The Water Diviner ve filmlerde rol aldı. Son olarak, 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi karakterine hayat verdi.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızı olan Canan Ergüder, 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlendi ve çiftin Demir isminde bir çocukları dünyaya geldi.

CANAN ERGÜDER'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Sevilen oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz nisan ayında bir süre meme kanseri hastalığıyla mücadele etti. En son 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Ergüder, hastalığı nedeni ile diziye veda etti ve bir süre kemoterapi tedavisi gördü. Başarılı oyuncu tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu…







