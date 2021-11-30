Magazin Canan Ergüder'in fotoğrafına beğeni yağdı

Canan Ergüder'in fotoğrafına beğeni yağdı

Magazin

Canan Ergüder'in fotoğrafına beğeni yağdı

Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Canan Ergüder, sosyal medyadan ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı. Gülen yüzüyle objektiflere yansıyan Ergüder'in paylaşımına beğeni yağdı.

30 Kasım 2021, Salı 21:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Göğüs kanseri tedavisi gören ve bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Ergüder, ailesiyle çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli olan Ergüder'in paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
En güzel parti davetli olmadığımız parti mi?
Yasemin Candemir
Filiz Özkol
30 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Evli insanlar daha mı cazip?
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Gebelikten korunmanın yolları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Süper Güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Sezen sahneye döner mi?
Suna Akyıldız
Uğur Alkapar
Madonna'dan daha mı iyi biliyorsunuz?
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Deniz Doğruyol'dan tüm cinsiyetlere kucak açan bir sergi: 'Carnival'
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu