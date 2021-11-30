Göğüs kanseri tedavisi gören ve bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Ergüder, ailesiyle çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli olan Ergüder'in paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.