Canan Ergüder'in fotoğrafına beğeni yağdı
Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Canan Ergüder, sosyal medyadan ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı. Gülen yüzüyle objektiflere yansıyan Ergüder'in paylaşımına beğeni yağdı.
30 Kasım 2021, Salı 21:54 Son Güncelleme:
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Göğüs kanseri tedavisi gören ve bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Ergüder, ailesiyle çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli olan Ergüder'in paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
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