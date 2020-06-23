Siyaset Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza onaylandı

Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza onaylandı

Siyaset

Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza onaylandı

CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu hakkında istene ceza onaylandı.

23 Haziran 2020, Salı 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onaylandı.

İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Baroların meselesi bir savunma meselesidir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Akdeniz çok ısındı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kılıçdaroğlu'nun 'Özür dilemeli' sözlerine Bakan Soylu'dan yanıt