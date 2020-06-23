Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza onaylandı
CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu hakkında istene ceza onaylandı.
23 Haziran 2020, Salı 17:41 Son Güncelleme:
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onaylandı.
İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.
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