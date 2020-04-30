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Siyaset Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

Siyaset

Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

30 Nisan 2020, Perşembe 13:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

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