CHP İstanbul Milletvekili Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim Toplantıları'nda "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullanırken Atatürk adını kullanmaması ve bunu da kişisel bir tercih olduğunu söylemesi tepkilere neden oldu.

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, köşe yazısında internet ortamında düzenlenen toplantıya onur konuğu olarak katılan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığını yazdı. Yılmaz yazısında eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu'na "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" diye sorması üzerine ise CHP'li Kaftancıoğlu, bunun kişisel bir tercih olduğunu ve isimlerin belirli alışkanlıklarla kategorize edilmesine karşı olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Kaftancıoğlu'na CHP'den tepki geldi

Kaftancıoğlu'nun, bilerek Atatürk ismini kullanmadığını ve karşı olduğunu söylemesi üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "Atatürk zaferin adıdır" diyerek tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Atatürk zaferin adıdır. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O’dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi’nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır. ATATÜRK- Mihri Müşfik’in fırçasından."

CHP'nin eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise tepkisini "M. Kemal'in Askeri olmayı reddeden, Atatürk soyadı ile de sorunlu bir CHP il başkanı!!!" dedi.

Kaftancıoğlu'na en sert tepki ise CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi. Sertel, Kaftancıoğlu'ndan parti olarak hesap sorulmasını isteyerek ve gereken dersin verilmesi gerektiğini söyledi.

"10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir"

Kaftancıoğlu'nu isim vermeden eleştiren bir diğer milletvekili ise Mehmet Ali Çelebi oldu. Çelebi Kaftancıoğlu'na "Unutma burası CHP" diye seslendi.

İşte Çelebi'nin o paylaşımı;

"Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık’tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz!"



