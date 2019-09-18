Canan Karatay konuştu, ortalık yıkıldı

Canan Karatay önceki gün “Genç ve güzel kalmamın sebebi; sağlıklı beslenmek” deyince ‘fark’ bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Gündemin üst sıralarına yerleşti. “Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?” tartışmaları sürerken taraflar şunları söyledi:

PROF. DR. CANAN KARATAY:

"Nebahat Hanım çok önemli ve değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye Güzeli. Caps’lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum.”

NEBAHAT ÇEHRE:

"Canan Hanım’a saygım sonsuz. Hayatını bilime vermiş değerli bir profesör. Caps’leri görünce utanıyorum. Benim sırrım düzenli hayat sürmem.”

Müge Dağıstanlı/ POSTA





Haberin fotoğrafları için tıklayın Canan Karatay: Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz

Haberin fotoğrafları için tıklayın Nebahat Çehre içini döktü: Beren benim kızım