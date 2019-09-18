Canan Karatay konuştu, ortalık yıkıldı
Prof. Dr. Canan Karatay (76) ile Nebahat Çehre’nin (75) arasında yalnızca bir yaş fark olması 2014’den bu yana ara ara sosyal medyanın gündemine geliyor. Hatta bu konuda caps’ler yapılıyor
Canan Karatay önceki gün “Genç ve güzel kalmamın sebebi; sağlıklı beslenmek” deyince ‘fark’ bir kez daha tartışılmaya başlandı.
Gündemin üst sıralarına yerleşti. “Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?” tartışmaları sürerken taraflar şunları söyledi:
PROF. DR. CANAN KARATAY:
"Nebahat Hanım çok önemli ve değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye Güzeli. Caps’lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum.”
NEBAHAT ÇEHRE:
"Canan Hanım’a saygım sonsuz. Hayatını bilime vermiş değerli bir profesör. Caps’leri görünce utanıyorum. Benim sırrım düzenli hayat sürmem.”
Müge Dağıstanlı/ POSTA
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