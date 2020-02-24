Canan Karatay koronavirüsten korunmanın sırrını anlattı

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında ölümcül koronavirüsü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı. Bağışık sistemini güçlendirmeniz gerekiyor diyen Karatay "Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli." dedi.

Karatay'ın açıklamaları şöyle:

Koronavirüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor?

Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten. Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz.

Kelle paçayı hala öneriyorum. Ben asırlardan beri uygulananları söylüyorum. Kelle paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu.

Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız.

Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var. İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor.

Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor.







