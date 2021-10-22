Canan Karatay'ı dolandıranlar son işlerinde yakayı ele verdi!
Muğla Marmaris'te 80 yaşındaki İ.C telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişilere 3 milyon lira değerindeki altınlarını verdi. Bir kişinin daha aynı yöntemle dolandırılacağını öğrenen ekipler M.K. ve İ.A' yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerden M.K'nın daha önce Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandırdığı öne sürüldü.
22 Ekim 2021, Cuma 15:19 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K'nin 2013'te iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öne sürüldü.
ALTINLARINI VERDİ
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Armutalan Mahallesi'nde 80 yaşındaki İ.C. kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlarını Turgut Özal Caddesi'nde tanımadığı kişiye verdi.
Dolandırıldığını anlayan İ.C. durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında H.D. ve A.Ç, Adana'da yakalanarak Muğla'ya getirildi. Çalışmasını derinleştiren ekipler, iki kişinin daha aynı yöntemle dolandırıcılık yapacağı bilgisine ulaştı.
ALTINLARI ÇALMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
F.K.K'nin yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aynı yöntemle almak için ilçeye gelen M.K. ve İ.A. da suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.D, A.Ç, M.K. ve İ.A. Marmaris Adliyesine sevk edildi.
CANAN KARATAYI DA DOLANDIRMIŞ
Şüphelilerden M.K'nin 2013'te iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öne sürüldü.
Kaynak: AA