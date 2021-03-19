Canavar dehşeti! Hamile kadının karnını deşip bebeğini çaldı

Brezilya’da Macae kasabasında yaşayan Pamella Ferreira Andrade Martins (21), sekiz aylık hamileydi. Bir çocuk annesi Martins, önceki sabah evinin banyosunda kanlı bir saldırıya uğradı. Kapı üzerinden kilitlenmişti. Martins bulunduğunda çok geçti. Öldürülen Martins’in karnı da yarılmıştı. Saldırgan, bebeğini karnından çıkarıp kayıplara karışmıştı. Polis her yerde canavarca işlenen cinayetin failini ve bebeği aramaya başladı.

KATİL ‘BEN DOĞURDUM’ DEDİ

Cinayet işlendikten kısa süre sonra yakınlardaki bir hastaneye şüpheli bir başvuru yapıldı. Adı açıklanmayan 22 yaşındaki bir kadın, yeni doğum yaptığını söyleyerek yardım istedi. Kadın, bebeği evde doğurduktan sonra birlikte merdivenden düştüklerini iddia ediyordu. Bebeğin hastaneye gelmeden çok önce öldüğü belirlendi. Yapılan testler sonucu gebelik geçirmediği anlaşıldı. Cinayet bıçakları çantasından çıkan kadın tutuklandı.