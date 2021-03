ABD, New York’un 10 yıllık valisi Andrew Cuomo’nun (63) taciz skandalıyla çalkalanıyor. Cuomo’yu cinsel tacizle suçlayan kadınlar ülkede taşları yerinden oynattı. Eski danışmanı Lindsey Boylan (36), Cuomo’yu geçen kış cinsel tacizle suçlamıştı. Birlikte çalıştığı 2017’de Cuomo’nun kendisini taciz ettiğini ve striptiz pokeri teklif ettiğini iddia etmişti. Geçen hafta da eski yardımcısı Charlotte Bennett (25) benzer suçlamalar yaptı. Cuomo’nun kendisine cinsel içerikli sorular sorduğunu açıkladı. Dün de New York’lu eski gazeteci Lindsay Nielsen, Cuomo’nun kendisine eziyet ettiğini öne sürdü.

GÜCÜ KÖTÜYE KULLANMAK

Haberleriyle ilgili tehdit mesajları yağdırdığını iddia etti. Şimdiye kadar tüm iddiaları reddeden Cuomo, “Rahatsız hissetmelerine yol açtığım kadınlar için üzgünüm” diyebildi. Cuomo’nun 2016’da katıldığı bir yemekte gazeteci Beth Cefalu’ya zorla ‘sosis’ yedirmeye çalıştığı görüntüler de tepkiye yol açtı. Cuomo’nun eski sevgilisi Sandra Lee, mağdur kadınlar için destek mesajı paylaştı. New York’lu kadın politikacılar, Cuomo’ya istifa çağrısı yaptı. Senatör Alessandra Biaggi, Cuomo’yu ‘canavar’ ilan etti. Cuomo hakkında ‘görevini kötüye kullanmak ve tacizden’ soruşturma başlatıldı. New York’taki yaşlı bakımevlerinde COVID-19’a bağlı 15 bin olan can kaybı sayısını saklamakla suçlanan Cuomo için New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da ‘gücünü kötüye kullanmaktan’ soruşturma açılmasını istedi.