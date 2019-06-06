Canavarın dişleri şoke etti!

San Diego sahillerinde suyun 500 metre altında gerçekleşen araştırmada ejderha balıklarının dişlerinin bazı bölümleri insan dişleriyle aynı çıktı. Dişin çevresindeki koruma fonksiyonu olan emaye katman ve daha derindeki mine gibi.

Karanlık deniz dibinde yaşayan ejderha balığı, bilim insanları tarafından mikroskopla incelendi. 'Canavara benziyorlar, ama minik canavarlar' diyen California Üniversitesi'nden Marc Meyers, büyüklüklerinin bir kalem kadar olduğunu aktarıyor.

Ancak mineraller mikroskopla yapılan incelemede tesadüfen göründü ve büyük sır açığa çıktı, Meyer "Bizim için büyük sürprizdi" diyor. Ejderha balıklarının dişleri şeffaf. Denizaltında ışık dişlerin içinden geçiyor ve dişler tamamen görünmez hale geliyor. Bilim insanları, deniz dibindeki besin zincirinin tepesinde olan ejderha balıklarının avlarına pusu kurduğunu tahmin ediyor.