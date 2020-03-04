Candan Erçetin 4 yıl sonra sevgilisiyle görüntülendi

Candan Erçetin ile Hakan Karahan 1996’da aşk yaşamaya başlamıştı. O günden bugüne medyaya birlikte yansıyan fotoğrafları bir elin beş parmağını geçmez! En son 2016’da beraber görülmüşlerdi. Hal böyle olunca ayrıldıkları da iddia edilmişti. Nikah masasına oturmaya yanaşmayan sevgililer önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı.

'Dip dibe olmayı sevmiyoruz'

Hakan Karahan sorulara “İlişkimizin bittiği söyleniyor, doğrusu çok komik. Ne ayrılığı! Zaten dedikodular umrumda değil” yanıtını verdi. Çift ayrı evlerde yaşıyor. Haftada 2-3 gün bir araya geliyorlar. Hakan Karahan daha önce “Evlilik sadece aşkı değil, aynı çatı altında yaşayan şahsiyetleri de çürütüyor. Dip dibe olmayı sevmiyoruz” demişti.