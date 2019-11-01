Candice Swanepoel'den 'teşekkür' tasarımı Eski Victoria's Secret mankeni Candice Swanepoel de diğer birçok meslektaşı gibi hazır giyim sektörüne el atmıştı. Kendi markasını kuran Candice Swanepoel, geçtiğimiz gün bikini koleksiyonunu tanıttı. Çevreci tutumuyla gündemde olan Candice Swanepoel, tasarımlarında doğadan ilham aldı