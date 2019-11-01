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Candice Swanepoel'den 'teşekkür' tasarımı

Eski Victoria's Secret mankeni Candice Swanepoel de diğer birçok meslektaşı gibi hazır giyim sektörüne el atmıştı. Kendi markasını kuran Candice Swanepoel, geçtiğimiz gün bikini koleksiyonunu tanıttı. Çevreci tutumuyla gündemde olan Candice Swanepoel, tasarımlarında doğadan ilham aldı

01 Kasım 2019, Cuma 09:03
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Candice Swanepoel'den 'teşekkür' tasarımı

Posta.com.tr

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, kendi giyim markası Tropic of C'nin yeni tasarımlarını tanıttı.

Objektif karşısına geçen Candice Swanepoel, Instagram hesabından lanse ettiği bikini modellerinde doğadan ilham aldı.

Yılan derisi desenlerini kullandığı bikiniler için Swanepoel, 'Vücudunu tıpkı bir yılan gibi oynat.' dedi.

31 yaşındaki ünlü manken egzotik koleksiyona yerel dilinde ‘Çok teşekkür ederim” anlamına gelen ‘Asenta Sana’ ismini verdi.

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