Caner çalışır öldü! Caner Çalışır’ın ölüm nedeni

DJ Caner Çalışır, sabaha karşı hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sevenleri ya da onu tanımayanlar Caner Çalışır ile ilgili detayları merak etti. Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır nasıl popüler oldu? Caner Çalışır neden öldü? Tüm detaylar haberimizde.

Radyo ve televizyon mezunu olan Caner Çalışır, herkesin diline dolanan "Ablan star bebeğim"i bulan kişi. 1989 doğumlu olan Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz'ın snap'leriyle popüler olsa da aslında onu ilk olarak Hakan Kakız'la başladığı televizyon ve sosyal medya macerasıyla tanıdık.

Caner Çalışır kimdir?

O zamanlar çok popüler olarak "Vine" uygulamasını telefonuna yüklemesiyle hayatı değişen Caner Çalışır, Vine'daki popülerliğinin artmasıyla birçok dizide konuk oyuncu oldu. Çeşitli radyo programlarıyla da sesini duyurdu. Kendi halinde bir hayatı olan Caner Çalışır, Instagram'a attığı birbirinden eğlenceli videolarla insanları eğlendirmeye çalışıyordu. Bir süre sonra da gece kulüplerinde DJ'lik yapmaya başladı. Sahne aldığı mekanlarda adım atacak yer kalmıyordu.

"Ablan star bebeğim"

Onu en çok "Ablan star bebeğim", "Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsan..." ve "Anniiiiiğ" sözleriyle tanıdık. Ve bu sözler hemen hemen herkesin dilinden düşmedi. Kendine has tavırları, birbirinden komik ve eğlenceli videoları ile de onu çok sevdik!

Ben radyo ve televizyonculuk mezunuyum. Vine ilk çıktığında telefonuma yükledim. Arkadaşım Berna Arıcı ile tatile gitmiştik. Sürekli Vine çekelim diyordu. Ben de tamam dedim. Birlikte Vine çektik. ‘’Berna saçında kene var topla topla gene var’’ diye bir Vine’dı. Çektiğimiz bu Vine, Okan Bayülgen, Taci Kalkavan gibi sosyal medya fenomenleri tarafından ReVine yapıldı. Ertesi gün uyandığımda haber sitelerinde çektiğim Vine’ın adını gördüm. Bu ne böyle, bu ne kafalar diye şeyler gördüm. "Berna sil lütfen yayınlama" demiştim. Ama iyi ki de silmedi. Bizim serüvenimiz ilk o Vine ile başladı.





Birçok sosyal medya fenomenin arkadaşı olan Caner Çalışır, 10 Haziran 2020 günü sabah karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında, hayatını kaybetti.

2016'da komada kaldı

Genç yaşta hayatını kaybeden Caner Çalışır, 2016 yılında komada kalmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanede tedavi görmüş ve hayata tutunmayı başarmıştı.

Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz, o dönem Çalışır'ın hastane odasından gönderdiği notu takipçileriyle paylaşmıştı:

Caner'im kağıt kalem isteyip "ablan star" yazmış. Dün olduğundan daha iyi. Az önce gördüm çok daha iyiydi. Allah dualarımızı kabul etti. Herkese çok teşekkür ederim. Dualarını eksik etmeyin, Allah'tan ümit kesilmez. Bizi bırakmayacak inşallah.





Caner Çalışır'ın son paylaşımı





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