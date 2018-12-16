Caner, cezalı duruma düştü
Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekipte 78. dakikada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. kez sarı kart alan Caner, cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek
Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımlarına destek vermeye devam etti. Taraftarlar, ikinci yarı başında oyuncuları yeniden tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş’ın 2-0 geriye düşmesinin ardından yine tezahüratlarla takımlarını motive etti.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, farkı 2’ye çıkardıktan sonra sakatlık nedeniyle yerde kalan Trabzonsporlu oyuncuları protesto etti.
Taraftarlar, maç sonunda da bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman’a tepki gösterdi ve "Yere yatsana Ünal Karaman, yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.