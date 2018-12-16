Caner, cezalı duruma düştü

Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımlarına destek vermeye devam etti. Taraftarlar, ikinci yarı başında oyuncuları yeniden tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş’ın 2-0 geriye düşmesinin ardından yine tezahüratlarla takımlarını motive etti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, farkı 2’ye çıkardıktan sonra sakatlık nedeniyle yerde kalan Trabzonsporlu oyuncuları protesto etti.

Taraftarlar, maç sonunda da bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman’a tepki gösterdi ve "Yere yatsana Ünal Karaman, yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.