Caner, cezalı duruma düştü

Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekipte 78. dakikada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. kez sarı kart alan Caner, cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

16 Aralık 2018, Pazar 23:25
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Caner, cezalı duruma düştü

Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımlarına destek vermeye devam etti. Taraftarlar, ikinci yarı başında oyuncuları yeniden tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş’ın 2-0 geriye düşmesinin ardından yine tezahüratlarla takımlarını motive etti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, farkı 2’ye çıkardıktan sonra sakatlık nedeniyle yerde kalan Trabzonsporlu oyuncuları protesto etti.

Taraftarlar, maç sonunda da bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman’a tepki gösterdi ve "Yere yatsana Ünal Karaman, yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.

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