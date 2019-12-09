Caner Cindoruk: Şu an bir kan kaybı yaşanıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, oyuncular Cindoruk ve Melis Birkan, OMÜ Gençlik Topluluğunun düzenlediği söyleşiye katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Cindoruk, dizi çekimleri öncesinde kendisine gelen rolü kabul etmeden önce nelere dikkat ettiğini anlattı. Gelen tekliflerde ilk olarak hikayeye, sonra karaktere, en son da kimin çektiğine baktığını ifade eden Cindoruk, rolü tercih ederken çok titiz davrandığını aktardı.

"Televizyon ciddi bir düşüşte"

Medya sektörünün hızlı değiştiğine işaret eden Cindoruk, şunları kaydetti: "Dizi ve filmler internet platformlarına doğru yöneliyor. Televizyon dünyada eski gücünü kaybediyor. Çünkü internet çok yayıldı, televizyon ciddi bir düşüşte. Beş yıl önce yapılan dizi sayısıyla şimdi yapılan dizi sayısı arasında ciddi fark var. En az üçte birini yapıyoruz, şu an bir kan kaybı yaşanıyor. Ama internet platformlarının farkı da şu; dünyanın hiç bilmediğimiz noktasında insanlar bizi tanıyabiliyor. Öyle bir tarafı da var, dünya sektörünün içinde olabilirsin bir anda."

"Rekabet var"

Melis Birkan ise internet ve televizyon arasında güzel bir rekabet oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Aslında bir noktada güzel rekabet var. İşler daha nitelikli hale geldiği zaman ve böyle işler tercih edilmeye başladığında sektör değişecek zaten.

Mesela Leyla ile Mecnun’un asıl seyircisi onu internetten takip eden kitleydi. İşler internette nitelikli hale geldiği zaman bu televizyonu da etkileyecek. Bu ister istemez reklamları da aynı zamanda iç içe bir sürü şeyi etkileyecektir." Söyleşinin ardından Cindoruk ve Birkan’a öğrenciler, adlarına dikilmiş fidanların sertifikasını verdi.

17 Nisan 1980 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Babası Orhan Kemal Öykü Ödülü almış eski yazarlarımızdan Zafer Doruk’tur. Küçük yaşlardan itibaren ailesinin de teşviki ile birlikte tiyatro ve sinema sanatçılığı konusuna merak içerisinde büyümüştür. Caner Cindoruk, tiyatro ve sinema alanda eğitim alma konusunda kendisine hedef belirlemiştir.

İlkokul yıllarından itibaren okulun tiyatro kollarında çeşitli oyunlarda yer aldı. Caner Cindoruk, başarılı geçen eğitim hayatının ardından lise sonunda Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanmıştır. Bu süreç içerisinde aynı zamanda Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na katılmıştır.

10 yıl boyunca tiyatrolarda görev alan ve aktif bir şekilde çalışarak, eğitimi ile birlikte oyunculuk yeteneklerini çok daha ileriye taşımıştır. 2006 yılında ise 4 çocukluk arkadaşı ile birlikte İstanbul’un yolunu tutmuştur.

Yeni bir oyuncu olarak şehre gelen Cindoruk, çeşitli tiyatro kollarında ilk aşamada görev almıştır. 2006 yılında şehre ilk geldiği dönemde ise ilk projesinde kısa süreli de olsa yer aldı.

2006 yılı yapımı Beynelmilel filmi kadrosunda figüran rollerden birisinde yer aldı ve ilk defa televizyon ekranlarında yer almayı başardı. 2007 yılında ise ilk yardımcı oyuncu rolünü Kara Güneş dizisidir. Caner Cindoruk, halkın karşısına en ciddi şekilde bu proje ile çıkmıştır. Dizide kendisi ile birlikte aynı zamanda Şenay Akay ve Yalçın Dümer gibi isimlerde yer almıştır.

Daha sonra 2008 yılı yapımı Yaprak Dökümü dizisi kadrosunda yer almıştır. Dizide Doktor Nazmi karakterine hayat vermiş ve ön plana çıkmıştır.

Bu dizinin hemen ardından ise yine büyük metrajlı dizi projelerinden birisi olarak dikkat çeken Hanımın Çiftliği dizisi kadrosuna 2009 yılında dahil olmuş ve Kemal karakterine hayat vermiştir.

2011 yılında ilk başrolünü alacağını Firar dizisi kadrosuna girmiştir.

2012 yılında 3 ayrı beyazperde projesi olan Elveda Katya, Gergedan Mevsimi ve Yabancı gibi filmlerin kadrosunda yer almıştır

2013 yılında Aramızda Kalsın dizisi kadrosuna girmiştir. Bu dizi döneminin en çok sevilen aile komedisi dizilerinden birisi olduğu gibi Caner Cindoruk için de ayrıca yükseliş projelerinden birisi olmuştur. Dizide kendisi ile birlikte Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır gibi isimlerde yer almıştır ve sevilen bir proje olmuştur.

2014 yılında ise romantik film olarak dikkat çeken Çalsın Sazlar filmi kadrosunda yine başrol oynama fırsatını yakalamıştır. Yakışıklılığı ile ön planda olan Caner Cindoruk, bu filmde Belçim Bilgin, Engin Hepileri ve Devrim Yakut gibi isimler ile birlikte yer alma fırsatını yakalamıştır.

2016 yılında başlayan ve çok uzun süre devam edemeyen İstanbul Sokakları dizisi kadrosunda da başrol oynamıştır ancak dizi çok uzun süre devam etmediği için projeden ayrılmıştır.

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Caner Cindoruk, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosunda başrol oyuncularından birisi olarak dikkatleri çekmiştir. Silahtar Mustafa Paşa karakterine hayat vererek sevilen bir oyunculuk sergilemiş olan Caner Cindoruk ile birlikte dizide aynı zamanda Aslı Tandoğan, Farah Zeynep Abdullah, Nurgül Yeşilçay, Leyla Feray ve Engin Benli gibi isimlerde yer almıştı.

Kadın dizisinde başrol olarak oynuyor

Med Yapım ve MF Yapım işbirliği ile hazırlanan ve Fox TV'de yayına başlayan Kadın dizisinde başrol oyuncusu olarak kadroya dahil olmuştur. Senaryosu Hande Altaylı tarafından hazırlanan ve yönetmenliği Merve Girgin tarafından yapılan "Kadın" dizisinde annesiz büyüyen ve iki çocuk sahibi olan Bahar karakterinin hayat ile mücadelesini konu almaktadır.

Kadın dizisinde baş rollerden Bahar Çeşmeli karakterini Özge Özpirinçci canlandırırken kocası Sarp Çeşmeli karakterini de Caner Cindoruk canlandırmaktadır. Ayrıca Baharın Annesi Hatice Sarıkadı'yı tecrübeli oyuncu Bennu Yıldırımlar ve kardeşi Şirin Sarıkadı karakterini de güzel oyuncu Seray Kaya oynamaktadır.