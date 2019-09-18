Caner Cindoruk ve Selin Şekerci ayrıldı

Gece öncesi gazetecileri sorularını yanıtlayan Caner Cindoruk, Selin Şekerci ile ayrıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. "Ayrılık haberleri doğru. İlişkimizi sonlandırdık. Arkadaşlık baki."

Geçen aylarda bir ayrılık daha yaşayan Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, bir süre sonra yeniden deneme kararı alarak ilişkilerine bir şans daha tanımışlardı. Ancak ikinci şans da çift için yeterli olmadı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Selin Şekerci ile Caner Cindoruk yine ayrıldı