Caner Cindoruk, Instagram hesabından 'Sadakatsiz' dizisindeki rol arkadaşları Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder'le fotoğrafını yayınladı.

"Aşk-ı Bennu"

Başarılı oyuncu, "Aşk-ı Bennu. Bu üçüncü işimiz oldu. Bakalım sırada ne var?" mesajını yazdı. Bennu Yıldırımlar'dan yaklaşık 50 bin beğeni alan paylaşıma "Canım ya" yorumu geldi.

Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar, daha önce 'Yaprak Dökümü' ve 'Kadın' dizilerinde rol almışlardı.