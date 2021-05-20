Caner Cindoruk'tan 'Aşk-ı Bennu' paylaşımı
Kanal D ekranında çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, Instagram hesabından rol arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaştı.
20 Mayıs 2021, Perşembe 01:25 Son Güncelleme:
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Caner Cindoruk, Instagram hesabından 'Sadakatsiz' dizisindeki rol arkadaşları Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder'le fotoğrafını yayınladı.
"Aşk-ı Bennu"
Başarılı oyuncu, "Aşk-ı Bennu. Bu üçüncü işimiz oldu. Bakalım sırada ne var?" mesajını yazdı. Bennu Yıldırımlar'dan yaklaşık 50 bin beğeni alan paylaşıma "Canım ya" yorumu geldi.
Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar, daha önce 'Yaprak Dökümü' ve 'Kadın' dizilerinde rol almışlardı.