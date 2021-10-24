Futbol Caner Erkin bildiğimiz gibi: Oyundan alındı, hocasına çattı

Caner Erkin bildiğimiz gibi: Oyundan alındı, hocasına çattı

Futbol

Caner Erkin bildiğimiz gibi: Oyundan alındı, hocasına çattı

Karagümrük - Hatayspor maçı 1-1 berabere sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyundan alınan Caner Erkin, hocası Farioli'ye tepki gösterdi.

24 Ekim 2021, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Maça Caner Erkin'in oyundan alınırken teknik direktör Farioli'ye gösterdiği tepki damga vurdu.

Fatih Karagümrük'te 63. dakikada Caner Erkin oyundan alındı. Tecrübeli futbolcu, kenara gelirken teknik direktörü Farioli'ye tepki gösterdi.

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