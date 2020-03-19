Caner Erkin orta açmadan duramıyor
Süper Lig 2019-2020 sezonunda şu ana kadar en çok orta açan oyuncu Caner Erkin oldu. Caner, en yakın rakibi Jose Sosa'ya 94 orta fark attı. Caner Erkin'in şu anda bile bir yerlerde orta açıyor olma ihtimali var.
19 Mart 2020, Perşembe 14:37 Son Güncelleme:
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OPTA'nın istatistikleri, Süper Lig'de şimdiye dek en çok orta açan oyuncuları ortaya çıkardı. Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Caner Erkin, yıllardır olduğu gibi yine yaptığı ortalarla zirveye yerleşti.
Caner Erkin'i Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Galatasaray'dan Ömer Bayram izledi.
263 orta yapan Caner'in 9 asisti,
169 orta yapan Sosa'nın 6 asisti,
164 orta yapan Ömer'in ise 10 asisti var.
Listenin tamamı şöyle oluştu:
- Patrick Twumasi Gaziantep FK 79
- Karim Hafez Yeni Malatyaspor 80
- Amilton Antalyaspor 80
- Mykola Moroziuk Çaykur Rizespor 80
- Emre Kılınç Sivasspor 81
- Junior Morais Gaziantep FK 85
- Gael Clichy Başakşehir 85
- Deniz Türüç Fenerbahçe 86
- Mariano Galatasaray 86
- Bernard Mensah Kayserispor 92
- Erdem Özgenç Gençlerbirliği 94
- Serdar Gürler Göztepe 100
- Miguel Lopes Kayserispor 102
- Hakan Özmert Antalyaspor 103
- Haris Hajradinovic Kasımpaşa 105
- Güray Vural Gaziantep FK 107
- Fernando Boldrin Çaykur Rizespor 112
- Modou Barrow Denizlispor 114
- Guilherme Trabzonspor 115
- Anastasios Bakasetas Alanyaspor 121
- Oğuz Ceylan Gaziantep FK 124
- Berkan Emir Göztepe 133
- Zeki Yavru Denizlispor 134
- Ricardo Quaresma Kasımpaşa 143
- Mert Hakan Yandaş Sivasspor 151
- Edin Visca Başakşehir 152
- Daniel Candeias Gençlerbirliği 155
- Ömer Bayram Galatasaray 164
- Jose Sosa Trabzonspor 169
- Caner Erkin Beşiktaş 263