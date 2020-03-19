Caner Erkin orta açmadan duramıyor

OPTA'nın istatistikleri, Süper Lig'de şimdiye dek en çok orta açan oyuncuları ortaya çıkardı. Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Caner Erkin, yıllardır olduğu gibi yine yaptığı ortalarla zirveye yerleşti.

Caner Erkin'i Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Galatasaray'dan Ömer Bayram izledi.

263 orta yapan Caner'in 9 asisti,

169 orta yapan Sosa'nın 6 asisti,

164 orta yapan Ömer'in ise 10 asisti var.

Listenin tamamı şöyle oluştu:

Patrick Twumasi Gaziantep FK 79

79 Karim Hafez Yeni Malatyaspor 80

80 Amilton Antalyaspor 80

80 Mykola Moroziuk Çaykur Rizespor 80

80 Emre Kılınç Sivasspor 81

81 Junior Morais Gaziantep FK 85

85 Gael Clichy Başakşehir 85

85 Deniz Türüç Fenerbahçe 86

86 Mariano Galatasaray 86

86 Bernard Mensah Kayserispor 92

92 Erdem Özgenç Gençlerbirliği 94

94 Serdar Gürler Göztepe 100

100 Miguel Lopes Kayserispor 102

102 Hakan Özmert Antalyaspor 103

103 Haris Hajradinovic Kasımpaşa 105

105 Güray Vural Gaziantep FK 107

107 Fernando Boldrin Çaykur Rizespor 112

112 Modou Barrow Denizlispor 114

114 Guilherme Trabzonspor 115

115 Anastasios Bakasetas Alanyaspor 121

121 Oğuz Ceylan Gaziantep FK 124

124 Berkan Emir Göztepe 133

133 Zeki Yavru Denizlispor 134

134 Ricardo Quaresma Kasımpaşa 143

143 Mert Hakan Yandaş Sivasspor 151

151 Edin Visca Başakşehir 152

152 Daniel Candeias Gençlerbirliği 155

155 Ömer Bayram Galatasaray 164

164 Jose Sosa Trabzonspor 169

169 Caner Erkin Beşiktaş 263