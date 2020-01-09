Caner Erkin: Sahadaki sinirli hallerime Şükran da inanamıyor

Caner Erkin, TRT Spor muhabirine açıklamalar yaptı.

Sahalarda her zaman gergin ve sinirli görünen Caner, hakemlere fazlaca itiraz eden ve rakiplerle münakaşa eden bir oyuncu olarak tanınıyor.

Caner Erkin sahadaki bu davranışlarıyla ilgili psikologlardan yardım aldığını açıkladı. Öfke kontrolü sağlamaya çalışan Beşiktaşlı oyuncu, maçları eşiyle beraber izlediklerinde onun da kendisine şaşırdığını söyledi.

"Kendimi tutamıyorum"

Caner Erkin, "Eve gidince bazen eşimle seyrediyoruz maçı. O da inanamıyor sahadaki sinirli halime. 'Sahada nasıl bu kadar farklısın' diyor. Sahadaki agresifliğim konusunda profesyonel yardım alıyorum. Psikologlarla görüşüyorum. Haksızlığa gelemiyorum ben aslında. Takıma, takım arkadaşıma haksızlık yapılınca tutamıyorum kendimi" dedi.