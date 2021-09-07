Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Caner Erkin, kadro dışı kaldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmişti. En ciddi teklifi yapan Çaykur Rizespor'dan gelen sözleşmeyi İstanbul'da kalmak istediği için reddeden Caner, diğer Anadolu ekiplerini de geri çevirmişti.

Karagümrük ile anlaşan tecrübeli oyuncu ilk antrenmanına çıktı.



