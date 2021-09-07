Caner Erkin yeni takımı Karagümrük'le ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Karagümrük ile anlaşan Caner Erkin, ilk antrenmanına çıktı.
07 Eylül 2021, Salı 15:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Caner Erkin, kadro dışı kaldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmişti. En ciddi teklifi yapan Çaykur Rizespor'dan gelen sözleşmeyi İstanbul'da kalmak istediği için reddeden Caner, diğer Anadolu ekiplerini de geri çevirmişti.
Karagümrük ile anlaşan tecrübeli oyuncu ilk antrenmanına çıktı.
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