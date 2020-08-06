Futbol Caner Erkin, yeniden sarı lacivertli formayı giyecek

Caner Erkin, yeniden sarı lacivertli formayı giyecek

Futbol

Caner Erkin, yeniden sarı lacivertli formayı giyecek

Caner Erkin, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

06 Ağustos 2020, Perşembe 14:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe’ye döndü. Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

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