Magazin Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest

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Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest

Caner Erkin, “Onunla evlenebilmek için kapısında yattım” dediği eşi Şükran Ovalı’ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için Mercedes Vito aldı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 08:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito’nun “Tourer Select” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.

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'İnadım sayesinde ikna oldu'

2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...


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