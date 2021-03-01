Kadroda yer almayan Caner Erkin, maç sonrası takım arkadaşlarını kutladı. Maç öncesi de İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını ve arkadaşlarının fotoğrafını paylaşarak, ‘Başarılar Fenerbahçe’m’ demişti.

Mesut Özil, Mert Hakan, Gökhan Gönül gibi futbolcular da Caner'in paylaşımını beğenmişti. Sakatlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmeyen, Sarı-Lacivertlilerin çok şey beklediği yeni transfer İrfan Can Kahveci de, Caner'e destek çıkarak birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Caner Erkin'in kahve içmesi dikkat çekti.

Caner 1-0’lık sonucun ardından yine takım arkadaşlarının fotoğrafını yayınlayıp, ‘Bravo takım’ ifadelerini kullandı.