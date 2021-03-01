Caner Erkin'den maç sonrası 'takım' paylaşımı
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin kadroya dahil edilmemiş ve bu konu çok konuşulmuştu. Maç öncesi takım arkadaşlarıyla fotoğraf paylaşıp bir de Fenerbahçe formasını öptüğü pozla gündeme oturan Caner, maç sonrası da sessiz kalmadı.
01 Mart 2021, Pazartesi 09:38 Son Güncelleme:
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Kadroda yer almayan Caner Erkin, maç sonrası takım arkadaşlarını kutladı. Maç öncesi de İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını ve arkadaşlarının fotoğrafını paylaşarak, ‘Başarılar Fenerbahçe’m’ demişti.
Mesut Özil, Mert Hakan, Gökhan Gönül gibi futbolcular da Caner'in paylaşımını beğenmişti. Sakatlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmeyen, Sarı-Lacivertlilerin çok şey beklediği yeni transfer İrfan Can Kahveci de, Caner'e destek çıkarak birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Caner Erkin'in kahve içmesi dikkat çekti.
Caner 1-0’lık sonucun ardından yine takım arkadaşlarının fotoğrafını yayınlayıp, ‘Bravo takım’ ifadelerini kullandı.
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