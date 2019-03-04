Caner Erkin, Asena Atalay'ı ima ederek "Bahsi geçen hanımefendiye 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

İşte o açıklama:





Caner Erkin, oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a açtığı davayı kaybetmişti. Bilirkişi, çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Caner Erkin bu rakamı yüksek bulup rapora itiraz ederken, Atalay’ın avukatından sert bir yorum gelmişti:

“Maddi gücü yerinde olan bir babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istememesini kabul etmiyorum.”





Bu haberi de okudular Asena Atalay'ın avukatı: Kabul etmiyorum!