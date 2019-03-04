Caner Erkin'den nafaka açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ile aralarında uzun süredir devam eden nafaka polemiğine dair yeni bir açıklama yayınladı

04 Mart 2019, Pazartesi 19:43
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Caner Erkin'den nafaka açıklaması

Caner Erkin, Asena Atalay'ı ima ederek "Bahsi geçen hanımefendiye 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

İşte o açıklama:


Caner Erkin, oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a açtığı davayı kaybetmişti. Bilirkişi, çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Caner Erkin bu rakamı yüksek bulup rapora itiraz ederken, Atalay’ın avukatından sert bir yorum gelmişti:

“Maddi gücü yerinde olan bir babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istememesini kabul etmiyorum.”


Bu haberi de okudularAsena Atalay'ın avukatı: Kabul etmiyorum!

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