Spor yazarı Okay Karacan, "Ey Caner Erkin, sen Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşarken hocan kimdir o takımda? Seni en iyi tanıyan hocalardan biri Şenol Güneş. Sen değil miydin savunmada hatalar yapan, ofsaytı bozup gol yediren? Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.