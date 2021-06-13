İtalya karşısında çok etkisin bir görüntü sergileyen Türkiye'de oyunculara eleştiriler geldi. Hemen hemen tüm oyuncular bu eleştirilerden payını aldı. Şenol Güneş de sert eleştirilere maruz kaldı. Yorumcu Emre Bol ise sol bek Umut Meraş için şu yorumu yaptı: Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır
Caner Erkin ise bu yorumun paylaşıldığı tweet'i beğenerek herkesi şaşırttı. Caner, Şenol Güneş'le Beşiktaş'ta beraber çalışmış ve şampiyonluk kazanmıştı. Güneş tarafından tercih edilmeyen Caner'in bu beğenisi ise eleştirilmesine sebep oldu.
Spor yazarı Okay Karacan, "Ey Caner Erkin, sen Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşarken hocan kimdir o takımda? Seni en iyi tanıyan hocalardan biri Şenol Güneş. Sen değil miydin savunmada hatalar yapan, ofsaytı bozup gol yediren? Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında oynadığı Letonya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Caner Erkin'in performansı çok tartışılmıştı. Letonya ile 3-3 berabere kalınmasının ardından Caner gözden düşmüş ve yerine Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz çağrılmıştı.