Futbol Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Futbol

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra yeni takım arayışlarına başlayan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 11:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Çaykur Rizespor'un adı sıkça geçerken tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Fanatik'in haberine göre anlaşma kısa süre içerisinde duyurulacak.

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