Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Çaykur Rizespor'un adı sıkça geçerken tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Fanatik'in haberine göre anlaşma kısa süre içerisinde duyurulacak.