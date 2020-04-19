Caner Karaloğlu Tuba Ünsal'dan ayrıldı, Elisabeth Mas'a döndü
2019’da birbirlerini ihanet ve darpla suçlayan ve boşanma davası devam eden Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas Baltalimanı’nda görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
19 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Caner Karaloğlu ile bir yıldır çekişmeli boşanma davası devam eden eşi Elisabeth Mas, Baltalimanı’nda görüntülendi. Yüzleri gülen çiftin arasında hiçbir problem yok gibiydi. Oysaki olaylı geçirdikleri 2019’da birbirlerini ihanet ve darpla suçlamış, mal paylaşımı yüzünden kavga etmişlerdi.
Evliliğe ikinci şans
Caner Karaloğlu’nun bu süreçte Tuba Ünsal ile aşk yaşaması Elisabeth Mas’ı çıldırtmıştı. Sosyetede dolaşan iddiaya göre; çift evliliklerine ikinci kez şans verdi. İşte Caner Karaloğlu, Elisabeth Mas ve Tuba Ünsal arasında yaşanan olayların kısa özeti.
#olayıngeçmişi
- Caner Karaloğlu, eşine boşanma davası açtıktan sonra Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başladı.
- Taraflar dava sırasında birbirlerini ihanetle suçladı.
- Elisabeth Mas 28 Ağustos 2019’da Bebek’te bir mekanda eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal ile karşılaştı.
- Çıkan kavgada Elisabeth Mas, eşi ve Tuba Ünsal tarafından darp edildiğini söyledi.
- Tuba Ünsal “Böyle bir şey olmadı. Ben şiddete uğradım. Boğazıma sarılıp hakaret etti. Yuva yıkmadım” dedi.
- Taraflar karşılıklı uzaklaştırma kararı aldırdı.
- Tuba Ünsal “Kendimi böyle bir durumun içine soktuğum için üzgünüm” deyip ilişkiyi bitirdi.