Caner Toygar hakim karşısında

Katıldıkları evlilik programında tanışan Caner Toygar Berke Toygar, evlendikten kısa süre sonra aralarında geçimsizlik baş gösterdi. Berke Toygar, eşinin kendisine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Caner Toygar hakkında Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

'EŞİM 2-3 KEZ EVDEN KAÇTI '

Davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Berke Toygar'ın katılmadığı duruşmada Caner Toygar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Berke Toygar ile 3 ay evli kaldıklarını, eşinin bu süre içinde 2-3 kez evde kaçtığını söyledi. Toygar, hakkında açılan davanın ise, boşanma davasına delil oluşturmak için açıldığını öne sürdü.

CEZA ERTELENSİN TALEBİ

Toygar; hakkında ceza verilmesi halinde ise, hükmün açıklamasının geri bırakılmasını istedi.

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARETLER SÜRÜYOR'

Duruşmada söz alan Berke Toygar'ın avukatı Rabia Üzümcü ise, müvekkilinin koruma kararı aldıktan sonra Caner Toygar ile görüşmediğini belirtti.

Av. Üzümcü, Caner Toygar'ın sosyal medya üzerinden de Berke Toygar'a yönelik hakaretlerinin sürdüğünü söyledi.