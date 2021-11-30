Gaziantep'te 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından feci şekilde dövüldü. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Gaziantep Valiliği, bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Gaziantep'te 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Gizli kamerayla kaydedilen görüntülerde, babanın ağlayan bebeğe defalarca vurduğu ve annenin odaya girmesiyle şiddetine son verdiği görülüyor. Sosyal medyaya düşen ve infial yaratan görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği harekete geçti.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







