Cani koca cinayeti bu sözlerle işlemiş: Ya benimsin ya kara toprağın

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk edip, babaevine döndü. Soner Yanıkoğlu, geçen 30 Temmuz'da eşini geri götürmek için kayınpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Soner Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle tekrar döndüğü kayınpederinin evinde çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş ederek, eşini öldürdü.

'SONER'İN EMİNE'Yİ DÖVDÜĞÜNÜ BİLİYORUM'

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Soner Yanıkoğlu'nun, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Emine Yanıkoğlu’nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada Emine Yanıkoğlu’nun arkadaşı Sevgi G. tanık olarak dinlendi. Sevgi G. emniyet ifadesinde ayrıntılı olarak anlattığı şeyleri hatırlamadığını söyledi.

Sevgi G. "Yalnızca iki tarafın bana anlattıklarını biliyorum. Hiçbir şeyi gözümle görmedim. Geçinemediklerini ve sürekli kavga ettiklerini biliyorum. Soner’in Emine’yi kıskandığından dolayı dövdüğünü biliyorum ama şahit olmadım" diye konuştu.

'YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN' DEMİŞ

Mahkeme Başkanı Sevgi G.'ye emniyette verdiği "2020 Ocak ayında Soner, Emine’nin kafasına tüfek dayamış, 'ya benimsin ya kara toprağın' diyerek Emine’nin kendisinden ayrılmamasını, ilişkilerinin devam etmesini söylemiş. Emine de korkudan dolayı o günden sonra tekrar ilişkiye başladı" yönündeki ifadesini hatırlattı. Sevgi G. ise olaydan sonra her ikisinin de olayı kendisine bu şekilde anlattıklarını söyledi

Sanık Soner Yanıkoğlu, "Çok pişmanım, ekleyecek bir şeyim yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)



