Türkiye Cani koca! Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini vurdu

Cani koca! Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini vurdu

Türkiye

Cani koca! Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini vurdu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 4 ay önce evlenen Kadir Gargılı (25), çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşi Büşra Gargılı (20) ile kayınvalidesi Selda Ormantepe’yi tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay sonrası firar eden Gargılı, saklandığı mezarlıkta yakalandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.00 sıralarında Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce Kadir Gargılı ile evlenen Büşra Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek baba ocağına döndü. Kayınpederinin evine giden Kadir Gargılı, iddiaya göre eşini kapının önüne çağırdı. Görüşme sırasında yeniden yaşanan tartışmanın ardından Kadir Gargılı, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra Gargılı ve annesi Selda Ormantepe'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Kadir Gargılı ise olay yerinden kaçtı. 

MEZARLIKTA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı’nda yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İlyas Kaan TAYTAK/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA)

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