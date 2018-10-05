Cani koca, karısını öldüresiye dövüp bıçakladı

İddiaya göre, Gaziantep'te yaşayan 1 çocuk annesi Aylin G.'nin (27) boşanma aşamasındaki kocası tarafından yolu kesilerek, otomobile bindirildi. Araçta sopayla darp edildiği ve bıçaklandığı ileri sürülen genç kadın bayılınca öldüğü sanılarak yola atıldı. Kadın çevreden geçen vatandaşların ihbarı sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yüzü gözü sarılan kadın, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkarılan genç kadının annesi Celile Daşçı, kızıyla kocasının şiddetli geçimsizlik nedeniyle daha önce de ayrıldığını belirterek, araya girenlerin hatırına tekrar birleşmenin sağlandığını ifade etti. Damadı M.G.'nin boşanma davasının duruşmalarına katılmadığını anlatan Celile Daşçı, tehditler nedeniyle polise de başvurmalarına rağmen kızına koruma sağlanmadığını ileri sürdü.

ÖLDÜ ZANNEDİP YOLA ATMIŞ

Olaydan bir gün önce kızının kocası tarafından bıçakla tehdit edildiğini belirten Celile Daşçı, "İş çıkışında kızımın önünü kesiyor. Bir elinde sopa bir elinde bıçak. Bıçağı boğazına dayıyor, sopayla vura vura aracına bindiriyor. Araçta da darp ve işkencelerine devam ediyor. Öldü zannederek araçtan atıyorlar. Kızım 3 gündür hastanede yatıyor. Çenesinden ameliyat oldu. Dişleri döküldü, kafası yarıldı. Vücudunda morarmalar var" diye konuştu.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarılan genç kadın evine götürüldü.

İHA