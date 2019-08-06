Cani sürücü yavru köpekleri aracıyla ezip kaçtı

Olay, İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi 1433 Sokak'ta 4 Ağustos Pazar günü saat 22.45’te gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda duran köpekleri görünce durmadı.

3 YAVRU KÖPEĞİ EZDİ

Yavru köpeklerden üçünü arabasının altına alarak ezen cani sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

İnsanlık dışı olayda üç yavru köpek ezilerek telef oldu. Bir anne köpek ve yavrusu ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

PLAKASI TESPİT EDİLEMEDİ

Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi.

İHA