Türkiye Caniler! Kediyi çuvala koyup bahçeye attılar

Caniler! Kediyi çuvala koyup bahçeye attılar

Türkiye

Caniler! Kediyi çuvala koyup bahçeye attılar

İstanbul Sultangazi'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yavru kediyi çuvala koyarak evin bahçesine attı. Ev sahibinin fark etmesiyle çuvalın içinden çıkarılan yavru kedinin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

11 Temmuz 2021, Pazar 22:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Barajüstü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yavru kediyi çuvalın içine koyup ağzını bağladıktan sonra evin bahçesine attı.

Ev sahibi Nevzat Kara, fark ederek çuvaldan yavru kediyi çıkardı. Kara, sağlık durumu iyi olan yavru kediyi bir süre baktıktan sonra yeğenine sahiplendirdi.

"ÇUVALIN İÇİNDEN SES GELİNCE KEDİ OLDUĞUNU ANLADIK"

Ev sahibi Kara, "Bahçemizde otururken bir vatandaş çuvalı bizim bahçemize attı. Biz önce çöp attığını düşündük çok üzerine düşmedik. Çuvalın içinden ses gelince, eşim gidip baktı ve içinde kedi olduğunu söyledi. Torbanın ağzını açtığımda içinden kedi çıktı. Yavru kediyi görünce şaşırdım. Kedi ile mi ilgileneyim, yoksa adamın peşinden mi koşayım bilemedim. Kediyle ilgilenmeye karar verdim. Kedinin yaralı olup olmadığına baktım, sağlıklı olduğunu görünce önüne yiyecek bir şeyler koydum. Birkaç gün yanımızda kaldıktan sonra Gebze'ye götürüp yeğenime verdim" dedi.

Ahmet YEŞİLMEN - Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika... Feci kaza: Karı kocayı ölüm ayırdıYer: İstanbul! Türk bayrağını yırtıp üzerine bastı iddiası sonrası ortalık karıştı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şampiyon belli
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Feci kaza: Karı kocayı ölüm ayırdı