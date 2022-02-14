Magazin Canım Annem dizisinin konusu nedir? TV8’in yeni dizisi Canım Annem’in oyuncuları kimler? Canım Annem nerede çekiliyor?
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Canım Annem dizisinin konusu nedir? TV8’in yeni dizisi Canım Annem’in oyuncuları kimler? Canım Annem nerede çekiliyor?

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Canım Annem dizisinin konusu nedir? TV8’in yeni dizisi Canım Annem’in oyuncuları kimler? Canım Annem nerede çekiliyor?

Canım Annem dizisi 14 Şubat Pazartesi günü TV8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gündüz kuşağında yayınlanan Canım Annem dizisine dair detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte Canım Annem dizisinin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlara dair bilgiler…

14 Şubat 2022, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Canım Annem dizisi küçük Zeynep’in dramatik yaşam öyküsünü TV8 ekranlarına getiriyor. Kalp rahatsızlığı bulunan, annesini kaybeden ve babasının başkasıyla evleneceğini öğrenen küçük kızın yaşadıkları hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak. Peki, TV8’in yeni dizisi Canım Annem’in oyuncuları kimler? Canım Annem nerede çekiliyor? İşte yanıtı…

CANIM ANNEM NEREDE ÇEKİLİYOR?

TV8’in yeni dizisi Canım Annem’in çekimleri İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor.

CANIM ANNEM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep doğuştan kalbi delik olan ve annesine çok düşkün masum bir kızdır. Zeynep’in annesi Cemre bir gün geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybeder. Fakat bunu Zeynep’e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu acıya dayanamayacak kadar hassastır.

Diğer yandan Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar nedeniyle eşini deliler gibi seven Murat ondan nefret etmeye başlar. Murat’ın annesi ise oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek istemiştir ve Cemre’nin ölümü ve Murat’ın ondan nefret etmesi ile bu evlilik için uygun şartlar oluşmuştur.

Zeynep, annesinin ölüm haberini ve babasının Melek'le evleneceğini duyunca kendinden geçer.

CANIM ANNEM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Erol Gedik
  • Selin Sezgin
  • Serdar Yıldırım
  • Gece Işık Demirel
  • Cansın Mısırlı
  • Dilara Büyükbayraktar
  • Özlem Savaş
  • Faruk Pakiş
  • Emin Önal
  • Kayra Zabçı
  • Yavuz Pekdiker
  • Belma Mamati

 

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