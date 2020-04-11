Canım Kardeşim filmi hakkında her şey

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, 1973 yapımı bir dram filmi olan Canım Kardeşim, Türk filmlerinin başyapıtları arasında gösteriliyor. Filmin müzikleri ve senaryosu yayınlandığı döneme damga vurdu. Başrollerini Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral paylaştığı Canım Kardeşim, vizyona girdiğinde büyük başarı elde edememesine rağmen Türk sinemasının en iyi dram filmlerinden biri olarak kabul edilir.





Canım Kardeşim filmi konusu

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit'le birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürer. İlerleyen zamanlarda evde çıkan bir yangın sonrası babaları dumandan zehirlenir ve hayatını kaybeder. Kahraman, abisi Murat'a kalır. Murat'ın arkadaşı Halit evden kovulur ve Murat'ın yanına yerleşir. Kahraman'ın tek hayali eve bir televizyon alınmasıdır. Abisine kalan Kahraman'ın okuldan öğretmeni abisini çağırır ve kardeşinin temizliğine dikkat etmesini söyler. Daha sonra Kahraman halsizleşir. Abisi ve arkadaşı doktora götürürler ve doktor kardeşinin kanser olduğunu söyler. Murat ve arkadaşı kanser olan Kahraman'ın haberini alınca çok şaşırır ve üzülürler. Doktor, kardeşinin her isteğinin yerine getirmelerini söyler. Daha sonra, Kahraman'ın öğretmeni ile görüşürler ve o da hastalığı geçene kadar izin verir. Murat ve Halit, Kahraman'ın her isteğini yerine getirmeye çalışırlar.

Kötü durumlarına rağmen restoranlarda yemekler yedirirler, lunaparka götürürler ve her isteğini yerine getirirler. Sadece, Kahraman'ın çok istediği televizyonu alamazlar. Televizyonu almak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama bir türlü alamazlar. Bir gece eve dönerlerken bir mağaza vitrininde gördükleri televizyonu çalarlar ve eve getirirler. Murat ve Halit, Kahraman’ın en büyük arzusu olan televizyonu söz verdikleri tarihin son gününde çalarak temin ederler. Çaresizliğe bir başkaldırı sergilerler ve sisteme karşı bu kez şiddetin uygulayıcısı olurlar. Çünkü filmin başından beri işlenen bir sistem şiddeti vardır. Televizyonu çaldıktan sonra evde otururlarken gülerler, bu tarifi olmayan bir mutluluk anıdır onlar ve seyirci için. Sistem yenilmiş ve dayatması aşılmıştır. Nihayetinde istediklerini elde etmişlerdir fakat Kahraman için artık çok geçtir.





Canım Kardeşim oyuncuları

Tarık Akan · Murat

Halit Akçatepe · Halit

Kahraman Kıral · Kahraman

Metin Akpınar · Kancı Mehmet

Adile Naşit · Öğretmen

Kemal Sunal · Yolcu

Sıtkı Akçatepe · Musta

Ali Yağız · Doktor

Renan Fosforoğlu · Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu · Kasap

Kamer Sadık · Ziya Efendi

Yılmaz Güney, çektiği ve yapımcılığını üstlenip oynadığı ve hatta yönettiği filmlerde her sene ödülleri toplar. O senelere damgasını vuran filmleriyle Tarık Akan’ı etkiler Güney. Hem düşünsel hem de eylemsel olarak etkilenen Tarık Akan, babası gibi sevdiği Ertem Eğilmez’den bir dramada başrol oynamayı rica eder. Eğilmez, 1970'li yıllara aile temalı filmlerle damga vurmuş, Yeşilçam’ın en unutulmaz filmlerine imza atmış bir yapımcı ve yönetmendir. Kadrosunda, Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, İhsan Yüce ve Halit Akçatepe gibi neredeyse her biri efsane olmuş tüm oyuncular Eğilmez’in kamerasının önündedir. Fakat artık o da toplumun temeline inip "umutsuzluk" ve "kaybetmişlik" temalı filmler çekmek ister. En azından niyetli ve isteklidir. Hatta Canım Kardeşim’le alakalı kendisine sunulan eleştirilere ve çekincelere kulak asmaz. Ertem Eğilmez, filmle alakalı kendisine çekincelerini ileten Halit Akçatepe'ye şu yanıtı verir

Film gösterime girdiğinde yalnız ben, sen ve Tarık olacağını bilsem bile salonda, yine de çekeceğim filmi.





Ertem Eğilmez, Sadık Şendil'den toplumcu ve gerçekçi bir senaryo ister. Ertem Eğilmez gelen senaryoyu okur, çok beğenir. Virgülüne dahi dokunmadan kamera önüne koyar filmi. İstediği gibi olan senaryoda Tarık Akan ve Halit Akçatepe, filmde kusursuz oynar.

Filmin müziklerini Cahit Oben yapmıştır. Canım Kardeşim müziğiyle o sene Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Müziği Ödülü dalında ödül alır.





Canım Kardeşim filminde Kahraman'ı oynayan Kahraman Kıral anlattı

Canım Kardeşim'deki Kahraman rolünü üstlenen Kahraman Kıral, yıllar önce verdiği bir röportajında şunları söylemişti:

Tarık Akan 9 yaşındayken film sayesinde tanıştığım, çok sevdiğim bir abimdi… O filmin ismi gibi ‘can kardeşi' gibi davrandı, abisi gibi sevdirdi… Sayelerinde hayatımda çok iz bırakan bir dönemdi. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Tabii küçük olduğum için bu yaşıma kadar biriktirdiğim çok şeyler oldu o zamandan…



