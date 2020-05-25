Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

Çankaya Belediyesi, 80 zabıta memuru alacak. Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Adaylar başvuru belgelerini 23.06.2020 Salı gününden 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe- Çankaya adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.