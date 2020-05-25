Türkiye Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

Türkiye

Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 80 zabıta memuru alınacağı bildirildi.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Çankaya Belediyesi, 80 zabıta memuru alacak. Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Adaylar başvuru belgelerini 23.06.2020 Salı gününden 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe- Çankaya adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.

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