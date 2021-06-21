Türkiye Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:24 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. Açıklaması yapıldı.


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