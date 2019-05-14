Çankaya'da robotlar yarıştı

Çankaya Üniversitesi Yapay Zekâ ve Robotik Topluluğu, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 10. Robo Çankaya’19 yarışması düzenledi.

14 Mayıs 2019, Salı 08:30
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Çankaya'da robotlar yarıştı

Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından 336 başvuru yapıldı. Yarışmanın ‘Serbest’ kategorisinde Fatih Tıngır, Mini Sumo kategorisinde Zahid Aslım birincilik elde etti. Karabük Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Topluluğu ise ‘İHA’ kategorisinde birinci oldu. ‘Çizgi İzleyen’ kategorisinde ise Murat Avşar birincilik ödülünü aldı. Jüri Özel Ödülü’ne ise Binnur İrem Küçük layık görüldü.

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