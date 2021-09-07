Türkiye Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Türkiye

Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

07 Eylül 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak. Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır' denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türk mutfağı nasıl dünya markası olur?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Voleybolda kadın rüzgarı...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Referans
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor