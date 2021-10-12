Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

12 Ekim 2021, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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Çankırı Karatekin Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 12/10/2021 - 26/10/2021

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