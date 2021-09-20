Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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