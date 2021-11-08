Çankırı Valiliği: O görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı!
Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanlığı makamında çekilen görüntüyle ve söz konusu haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığını duyurdu.
08 Kasım 2021, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:
"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."
Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.
AA