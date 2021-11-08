Türkiye Çankırı Valiliği: O görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı!

Çankırı Valiliği: O görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı!

Türkiye

Çankırı Valiliği: O görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı!

Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanlığı makamında çekilen görüntüyle ve söz konusu haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

08 Kasım 2021, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:


"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'den ABD pazarı için otobüs
Hakan Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Rauf Tamer
Daha ne olsun?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tren hemzemin geçitte traktöre çarptı; 1 yaralı