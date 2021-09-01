Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan, yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)