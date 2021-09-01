Türkiye Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Türkiye

Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan, yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Kutup neymiş?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar