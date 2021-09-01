Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan, yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.
Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)
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