Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede vatandaşları ziyaret etti. AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini söyleyen Sopacı, "Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü, ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi" dedi.

'AFAD TARAFINDAN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YOK'

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz."

Sokakta kurduğu çadırda geceyi geçiren, Ali Osman Yılmaz, "Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor" diye konuştu.

'TEDİRGİN OLDUK, EVE GİREMEDİK'

Depremin ardından panikle eden çıktığını aktaran Emrah Özışık, "Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışarıdayız" şeklinde konuştu.

ART ARDA DEPREMLER

Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Saat 16.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 21.08'de meydana gelen depremden 4 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem oldu.

Depremde herhangi bir can mal kaybı olmazken, vatandaşlar peş peşe meydana gelen depremlerden dolayı korkuyla sokaklarda bekliyor.

Bu haberi de okudular Son dakika depremler… Çankırı sallanıyor (Ankara'da da hissedildi)

DHA