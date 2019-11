Çankırı’nın tescilli Sarımsaklı et yemeği tarifi Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeği coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Çankırıyı ziyaret edenler tarafından da ilgi gören sarımsaklı et yemeği internette de en çok aratılan yemekler arasında. Peki, 'Sarımsaklı et' yemeği nasıl yapılır? İşte Çankırı’nın Meşhur 'Sarımsaklı et' yemeği tarifi…