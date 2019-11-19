Çankırı’nın tescilli Sarımsaklı et yemeği tarifi

Sarımsaklı et yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) müracaat eden Çankırı Belediyesi'ne, içinde bulunan Çankırı tuzu ve Taşköprü sarımsağıyla ünü il dışına taşan yemek için coğrafi işaret belgesi verildi. Sarımsaklı et yemeğinin tarihi çok eskilere dayanıyor. Yemeğin içinde Çankırı tuzu bulunması yemeğin en önemli özelliği.

İşte sarımsaklı et yemeğinin malzeme listesi ve hazırlanışı...

Sarımsaklı Et yemeği malzemeleri

1 kilo yağsız et

1 kilo küçük soğan

100 gr sarımsak

Sıvı yağ

Salça

Karabiber

Pul biber

Sarımsaklı Et Nasıl Yapılır?

Kuşbası doğranmış et, suyla 15 dakika haşlanır. Haşlanan et alınarak yağ ve sıcak su ile yarım saat kadar pişirilir. Pişen et; üzerine doğranmış soğan, salça, tuz ve kabukları soyulmamış sarımsak dişleri konarak tekrar pişirilir ve servis yapılır.