Çankırı’nın tescilli Sarımsaklı et yemeği tarifi
Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeği coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Çankırıyı ziyaret edenler tarafından da ilgi gören sarımsaklı et yemeği internette de en çok aratılan yemekler arasında. Peki, 'Sarımsaklı et' yemeği nasıl yapılır? İşte Çankırı’nın Meşhur 'Sarımsaklı et' yemeği tarifi…
Sarımsaklı et yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) müracaat eden Çankırı Belediyesi'ne, içinde bulunan Çankırı tuzu ve Taşköprü sarımsağıyla ünü il dışına taşan yemek için coğrafi işaret belgesi verildi. Sarımsaklı et yemeğinin tarihi çok eskilere dayanıyor. Yemeğin içinde Çankırı tuzu bulunması yemeğin en önemli özelliği.
İşte sarımsaklı et yemeğinin malzeme listesi ve hazırlanışı...
Sarımsaklı Et yemeği malzemeleri
1 kilo yağsız et
1 kilo küçük soğan
100 gr sarımsak
Sıvı yağ
Salça
Karabiber
Pul biber
Sarımsaklı Et Nasıl Yapılır?
Kuşbası doğranmış et, suyla 15 dakika haşlanır. Haşlanan et alınarak yağ ve sıcak su ile yarım saat kadar pişirilir. Pişen et; üzerine doğranmış soğan, salça, tuz ve kabukları soyulmamış sarımsak dişleri konarak tekrar pişirilir ve servis yapılır.