Türkiye Çankırı’ya mevsimin ilk karı düştü

Çankırı’ya mevsimin ilk karı düştü

Türkiye

Çankırı’ya mevsimin ilk karı düştü

Çankırı’da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

17 Aralık 2021, Cuma 00:16 Son Güncelleme:
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Çankırı’da mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı’nda kar yağışı 10 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANKIRI (İHA)

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